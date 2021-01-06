Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
06.01.2021 09:49
Drone ile çekilmiş görüntüler Kırağı tutan ağaçlar Fotoğraf çeken ve ağaçların olduğu yolda yürüyen kişi Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor IĞDIR - Iğdır'da da etkili olan sis ile oluşan kırağı, kentteki doğayı adeta beyaza bürüdü.
Drone ile çekilmiş görüntüler
Kırağı tutan ağaçlar
Fotoğraf çeken ve ağaçların olduğu yolda yürüyen kişi Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
IĞDIR - Iğdır'da da etkili olan sis ile oluşan kırağı, kentteki doğayı adeta beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Iğdır, beyazlar içinde kartpostallık görüntüler sundu.
Drone ile görüntülenen beyaza bürünmüş ağaçlar ve doğa görülmeye değer görüntüler oluşturdu.
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