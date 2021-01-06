Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

06.01.2021 09:49

Drone ile çekilmiş görüntüler Kırağı tutan ağaçlar Fotoğraf çeken ve ağaçların olduğu yolda yürüyen kişi Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor IĞDIR - Iğdır'da da etkili olan sis ile oluşan kırağı, kentteki doğayı adeta beyaza bürüdü.

Drone ile çekilmiş görüntüler

Kırağı tutan ağaçlar

Fotoğraf çeken ve ağaçların olduğu yolda yürüyen kişi Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

IĞDIR - Iğdır'da da etkili olan sis ile oluşan kırağı, kentteki doğayı adeta beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Iğdır, beyazlar içinde kartpostallık görüntüler sundu.

Drone ile görüntülenen beyaza bürünmüş ağaçlar ve doğa görülmeye değer görüntüler oluşturdu.

Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Iğdır, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Sekidika'yı Konyaspor'a kiralayacak Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor FETÖ'nün Bağdat sorumlusu ve Erbil sorumlusu Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı "Ben Mehdiyim" diyen kadın canlı yayında ortalığı karıştırdı Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Korona ile mücadele eden anne kızın yürek yakan karesi! Son anları olmuş Trump, Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasını yasakladı
Üniversiteli Deniz'in ölümüne dair yürütülen soruşturmada ifadeler ortaya çıktı Üniversiteli Deniz'in ölümüne dair yürütülen soruşturmada ifadeler ortaya çıktı         
09:43
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden "Öğrencileri nasıl ikna edeceksiniz?" sorusuna yanıt: Protesto yapanların temsilcileriyle görüşeceğim         
09:26
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı: Zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebilir Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı: Zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebilir         
08:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına SMA talimatı: Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına SMA talimatı: Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın         
08:05
CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu         
07:40
Dedesinin bir anlık hatası 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu Dedesinin bir anlık hatası 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu         
04:52
Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında faz 3 insan deneyleri safhasına geçeceğiz Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında faz 3 insan deneyleri safhasına geçeceğiz         
00:09
Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi         
23:34
Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor         
22:38
İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı         
21:29
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi         
16:24
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 09:59:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei