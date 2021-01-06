Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Drone ile çekilmiş görüntüler

Kırağı tutan ağaçlar

Fotoğraf çeken ve ağaçların olduğu yolda yürüyen kişi Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

IĞDIR - Iğdır'da da etkili olan sis ile oluşan kırağı, kentteki doğayı adeta beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Iğdır, beyazlar içinde kartpostallık görüntüler sundu.

Drone ile görüntülenen beyaza bürünmüş ağaçlar ve doğa görülmeye değer görüntüler oluşturdu.