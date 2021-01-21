Doğu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar temizleme, yollarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kentte, vatandaşlar karla kaplanan ev, işyerleri ve araçlarının üzerini temizledi.

Beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ile parkların ayrı bir güzelliğe büründüğü kentte, soğuk hava nedeniyle bazı bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken cami önlerindeki şadırvanlar buz tuttu.

-Ağrı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 28 dereceye düştüğü Ağrı'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi.

Hayvan pazarına hayvanlarını satmaya getiren besiciler de soğuklardan etkilendi.

Hayvanların çenesindeki tüyler ve gözlerinin kenarının kırağı tuttuğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Dere ve nehirlerin donduğu bölgede, vatandaşların kirpikleri ve kaşları kırağı ile kaplandı.

Eleşkirt ilçesinde de tipiden dolayı kara saplanan otomobili belediye ekipleri kurtardı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.

Ardahan

Ardahan'da soğuk havanın yanı sıra kar yağışı da etkili oldu.

Kentte sabah erken saatlerde kısa süreliğine yağan kar nedeniyle etraf beyaza büründü.

Kar yağışı ve soğuk havayla yol ve kaldırımların yanı sıra çatılarda buz sarkıtları oluştu, park halindeki araçlar karla kaplandı.