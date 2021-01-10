Doğu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da etkisini sürdüren soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde sisin etkili olduğu kentte, bazı binaların çatısında buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda çalışmaları sürüyor.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinde don meydana geldi.

Araçların kırağı ile kaplandığı ve çeşmelerin buz tuttuğu kentte, esnaf da soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlara yem verdi.

Kars

Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düştüğü Kars'ta göl, dere ve barajların yüzeyi buzla kaplandı.

Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte bazı vatandaşlar da araçlarını halı ve battaniyeyle sararak soğuktan korumaya çalıştı.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda buz küreme çalışması yaptı.

Ağrı

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuk ve sis nedeniyle Ağrı- Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Dere ve nehirlerin donduğu kentte, iş yerlerinin camları buz tuttu. Kentte, kırağı tutan ağaçlar ortaya güzel görüntüler çıkardı.