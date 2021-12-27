Soğuktan kirpikleri kırağı tuttu - Son Dakika

Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 27 dereceye düştüğü Ağrı'da vatandaşların kirpiklerinde kırağı oluştu.

Bir süre önce karın etkili olması nedeniyle yüksek kesimler başta olmak üzere büyük bölümü beyaz örtüyle kaplanan bölge genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde dondurucu soğuklar yaşanıyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 27 derece ölçüldüğü Ağrı'da dere ve nehirlerin yüzeyi ile araç ve binaların camları buz tuttu.

Soğuk nedeniyle şehir mezarlığındaki su deposunun etrafında da yaklaşık 5 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Soğuk havanın yaşamı zorlaştırdığı kentte, sabah işe giden vatandaşların kirpikleri ve bıyıkları kırağıyla kaplandı.