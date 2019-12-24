Doğu'da dört il için fırtına uyarısı yapıldı - Son Dakika

Doğu'da Van, Hakkari, Bitlis ve Hakkari için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden orta, kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği bekleniyor.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 9, Hakkari'de 7, Bitlis'te 6 ve Muş'ta 8 derece olması tahmin ediliyor.

Fırtına uyarısı

Açıklamada ayrıca bölge genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiğinden, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.