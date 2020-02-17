Doğu'da en fazla konutu erkekler satın aldı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu, kadın ve erkeklere ait olan konut istatistiklerini açıkladı. 2019 yılı verilerine göre doğu illerinde erkekler konut sahipliğinde önde geliyor.



TÜİK 2019 yılı kadın ve erkeklere ait olan istatistikleri paylaştı. Buna göre Türkiye'de satılan konutların üçte ikisini erkeler alırken üçte birini kadınlar aldı. Türkiye genelinde 2019 yılında 1 milyon 348 bin 729 konut, satış sonucu el değiştirdi. Satılan konutların yüzde 57,5'i erkekler, yüzde 31,2'si kadınlar, yüzde 1,8'i erkek ve kadınlar tarafından ortak olarak alınırken, yüzde 9,5'i ise bunların dışında kalan diğer ortaklıklar tarafından alındı. Erkekler konut alımlarında yüzde 30,7 oranında ipotekli alımları tercih ederken, bu oran kadınlarda yüzde 20,8 oldu. 2019 yılında satılan konutların İstanbul'da yüzde 53,1'ini erkekler, yüzde 27,9'unu kadınlar, Ankara'da yüzde 57,2'sini erkekler, yüzde 31,9'unu kadınlar, İzmir'de ise yüzde 54,1'ini erkekler, yüzde 35,2'sini kadınlar satın aldı. Erkek ve kadın tarafından ortaklaşa en fazla konut alınan iller ise Afyonkarahisar yüzde 4, Yalova yüzde 3,8, Kırşehir yüzde 3,5, Bartın yüzde 3,5, Niğde yüzde 3,4, Karaman yüzde 2,8 ve Nevşehir yüzde 2,6 oldu.



Kadınlar batı illerinde daha fazla konut sahibi oldu



2019 yılı konut satışlarına göre ülkemizde kadınların konut alma oranı batı illerinde daha yüksek olarak gözlemlendi. Balıkesir yüzde 40,3, Çanakkale yüzde 38,5, Burdur yüzde 37,6, Edirne yüzde 37,3, Muğla yüzde 36,6, Denizli yüzde 36, Kırklareli yüzde 35,7, Aydın yüzde 35,5 ve İzmir yüzde 35,2 kadınların konut edinmesinde en fazla paya sahip olan iller olarak ilk sıralarda yer aldı. Ayrıca Tunceli yüzde 36,6, Giresun yüzde 36,4 ve Kilis yüzde 36,3 illeri de kadınların konut sahipliği oranı yüksek olan iller arasında yer aldı.



Konut sahipliğinde erkekler doğu illerinde önde



Konut satışlarında 2019 yılı verilerine bakıldığında doğu illerinde erkekler kadınlara göre daha fazla konut satın aldı. Konut alımında erkeklerin en fazla paya sahip olduğu iller ise Ağrı'da yüzde 79,7, Muş'ta yüzde 77,1, Siirt'te 76,9, Bitlis'te yüzde 75,6, Şırnak'ta yüzde 75,5 ve Bayburt'ta 75,2 oldu. - ERZİNCAN