Doğu'da en sıcak yerleşim yeri Kemah oldu

Doğu Anadolu Bölgesinde geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken gün içerisinde en yüksek sıcaklık 20,3 dereceyle Erzincan'ın Kemah ilçesinde ölçüldü.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan Yanlızçam Kayak Merkezinde eksi 9,6 derece oldu. Diğer illerde ise; Erzurum Havalimanı ve Ardahan merkezde eksi 7, Kars'ta eksi 6, Erzincan ve Tunceli'de 1, Ağrı'da eksi 5 ve Iğdır'da eksi 1 derece.



Bölge illerinde gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değerleri de; Erzincan'da 18, Tunceli'de 17, Erzurum ve Ardahan'da 15, Kars ve Ağrı'da 16, Iğdır'da 20 derece. - ERZİNCAN