Doğu'da en soğuk yerleşim yeri Göle oldu: Eksi 25 - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesinde dün gece en soğuk yerleşim yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Göle'de en düşük hava sıcaklığı eksi 25 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı, az bulutlu olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buzlanma ve don uyarısı:

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi ile birlikte sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle sürücülerin ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

İL İL SICAKLIKLAR:

Doğu Anadolu Bölgesinde dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 25 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Diğer illerde ise; Erzincan'ın Refahiye ve Otlukbeli ilçesinde eksi 18, Erzurum'un Tekman ilçesinde eksi 22, Kars'ın Selim ilçesinde eksi 18, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 24, Iğdır'ın Aralık ilçesinde eksi 7 derece.

(İHA)