Son Dakika Haberleri: Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü
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Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü

1 saat önce

Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'da ölçüldü.

Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü, System.String[]

Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'da ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevreleri, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum, Ağrı ve Iğdır il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların son günlerde düşüşe geçtiği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 9, Kars'ta 7, Iğdır'da 13, Tunceli ve Erzincan'da 14 derece.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 27 Tunceli'de 26, Iğdır'da 24, Ardahan'da 18, Erzurum'da 20, Kars'ta 17, Ağrı'da 22 derece.


Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum/ Karayazı'da 3,7 en yüksek sıcaklık ise Erzincan/Merkez: 28,8 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:54 Kaynak: İHA
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