Son Dakika Haberleri: Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü
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Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü

1 saat önce

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemah ilçesinde ölçüldü.

Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemah ilçesinde ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık zaman zaman parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 2, Ağrı'da 5, Erzurum'da 6, Erzincan'da 9, Iğdır'da 11 derece olarak ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan ve Iğdır'da 28, Ağrı'da 26, Kars'ta 24, Erzurum ve Ardahan'da 23 derece olacak.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de eksi 3,5 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Erzincan Kemah'ta 30,2 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Kemah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
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