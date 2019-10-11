Son Dakika Haberleri: Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü
Son Dakika Güncel Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü

Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü

38 dakika önce

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemah ilçesinde ölçüldü.

Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemah ilçesinde ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 1, Ardahan ve Ağrı'da 3, Erzincan'da 6, Erzurum'da 7, Iğdır'da 9 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 29, Erzincan'da 27, Ağrı, Erzurum ve Kars'ta 24, Ardahan'da 20 derece olacak.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de eksi 2,2 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Erzincan Kemah'ta 29,4 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Kemah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
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