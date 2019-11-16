Son Dakika Haberleri: Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü
Son Dakika Güncel Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü - Son Dakika

Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü

6 saat önce

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemah ilçesinde ölçüldü.

Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemah ilçesinde ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da sıfır, Kars ve Ardahan'da eksi 10, Ağrı'da eksi 8, Erzurum'da eksi 3, Iğdır'da eksi 4 derece olarak ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 17, Erzurum ve Iğdır'da 14, Ağrı'da 13, Ardahan'da 12, Kars'ta 10 derece olacak.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Yalnızçam'da sıfırın altında 11,2 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 19,2 derece oldu. - ERZİNCAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:43 Kaynak: İHA
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