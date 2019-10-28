Son Dakika Haberleri: Doğu'da en yüksek sıcaklık Kemaliye'de en düşük sıcaklık Göle'de ölçüldü
Son Dakika Güncel Doğu'da en yüksek sıcaklık Kemaliye'de en düşük sıcaklık Göle'de ölçüldü

Doğu'da en yüksek sıcaklık Kemaliye'de en düşük sıcaklık Göle'de ölçüldü

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sıcaklık 22,4 dereceyle Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklık eksi 8,2 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Doğu'da en yüksek sıcaklık Kemaliye'de en düşük sıcaklık Göle'de ölçüldü, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sıcaklık 22,4 dereceyle Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklık eksi 8,2 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan, Erzurum ve Kars'ta eksi 4, Ağrı'da eksi 1, Erzincan ve Tunceli'de 5, Iğdır'da 4 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan ve Iğdır'da 20, Tunceli'de 19, Ağrı, Kars ve Erzurum'da 15, Ardahan'da 16 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de eksi 8,2 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Erzincan Kemaliye'de 22,4 derece oldu.

(İHA)

Kemaliye, Erzincan, Ardahan, Göle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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