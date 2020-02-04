Doğu'da fırtına ve tipi etkili oluyor - Son Dakika
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Doğu'da fırtına ve tipi etkili oluyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Yapılan uyarıda fırtına beklendiği, Kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette Kars ve çevresinde ise kuvvetli (40-60km/sa) esmesi bekleniyor.


Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


Erzurum'un Tekman ve Ağrı'nın Hamur ilçelerinde fırtına ve tipi nedeniyle çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.


Fırtına nedeniyle Erzurum - Tekman kara yolu Palandöken geçidinde bazı araçların mahsur kaldığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonrası yolda kalan araçların kurtarıldığı öğrenildi. - ERZURUM

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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