Doğu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 5 dereceyle Ardahan'da ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da sıfır, Ağrı'da 1, Erzurum'da 4, Iğdır'da 6, Erzincan'da 7, Kars'ta sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 5 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 26, Iğdır'da 25, Ağrı'da 24, Kars'ta 23, Erzurum'da 22 ve Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.