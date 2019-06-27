Son Dakika Haberleri: Doğu'da gök gürültülü sağanak ve sıcak hava uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Doğu'da gök gürültülü sağanak ve sıcak hava uyarısı

1 saat önce

Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak ve sıcak hava uyarısında bulunuldu.

Doğu'da gök gürültülü sağanak ve sıcak hava uyarısı, System.String[]
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak ve sıcak hava uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 9, Erzurum'da 13, Ağrı'da 15 ve Erzincan ile Iğdır'da 20 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları Iğdır'da 36, Erzincan'da 35, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 24 derece olacak.

Açıklamada, bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine işaret edilerek sıcaklık çarpması gibi olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları önerildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:08 Kaynak: AA
Ağrı, Kars, Erzurum, Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı garsonları vurduktan sonra yanlışlıkla kardeşini de vurdu Son dakika! Japonya'da konuşan Erdoğan, Türkiye'de kadın üniversitesinin kurulması için talimat verdi Kuzu göbeği mantarının kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:44:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da gök gürültülü sağanak ve sıcak hava uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]