Doğu'da hafta sonu kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Van'da, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla en işlek bölgelerden Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Kentin belirli bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Bitlis, Muş ve Hakkari'de de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Belirlenen noktalarda yaptıkları kontrollerde sokağa çıkan vatandaşların belgelerini kontrol eden ekipler, mahallelerde de devriye atarak kısıtlamaya uyulması için vatandaşları uyardı.