Doğu'da hava sıcaklığı artıyor
36 dakika önce
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:23 Kaynak: İHA
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan
çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum
ve Ağrı
'da 14, Kars
'ta 13, Ardahan'da 13, Erzincan
ve Tunceli
'de 18, Iğdır
'da 23 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 37, Kars ve Erzurum'da 30, Tunceli'de 36, Ağrı'da 33, Erzincan'da 35 ve Ardahan'da 26 derece olacak. - ERZİNCAN
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