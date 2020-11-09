Doğu'da hava sıcaklığı düşünce dereler dondu, camlar kırağıyla kaplandı - Son Dakika

Karla kapıl Bilbilan yaylasından görüntü

Buzla kaplı elektrik hatlarından görüntü

Bir vatandaşın konuşması Doğu'da hava sıcaklığı düşünce dereler dondu, camlar kırağıyla kaplandı

ARDAHAN - Doğu Anadolu bölgesindeki Kars ve Ardahan'da, sıfırın altına düşen hava sıcaklığı ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da gece etkisini gösteren soğuk havanın yanı sıra yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu.

Kardan dolayı Ardahan ile Artvin sınırındaki 2 bin 580 rakımlı Bilbilan yaylası, beyaza büründü.

Yöre sakinlerinden Mehmet Yıldız, kışın yaklaşmasıyla Bilbilan yaylasının karla kaplandığını ifade ederek, bundan sonra yörede soğuk hava ile kar yağışının etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Kentin Göle ilçesinde de gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 7 derece olarak kaydedildi.