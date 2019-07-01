Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı düşüyor
Son Dakika Güncel Haber

Doğu'da hava sıcaklığı düşüyor

2 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredecek.

Doğu'da hava sıcaklığı düşüyor, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzurum'un batısı ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli(40-60 km/s) rüzgar esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 3, Erzincan'da 10, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Tunceli'de 8 ve Iğdır'da 11 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 24, Ardahan'da 15, Erzurum'da 18, Kars'ta 18, Ağrı'da 19, Tunceli'de 20, Iğdır'da 25 derece. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:19 Kaynak: İHA
Erzurum, Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji saat vererek uyardı! Sağanak yağış geliyor Erzincan'da esrarengiz kapılar! Ev sahipleri misafirlerini, tokmakların sesinden tanıyor "Gizemli yol"a gelip, deneme yapıyorlar Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından çok konuşulacak çıkış: Aklıma korkunç şeyler geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 11:20:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı düşüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]