Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek
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Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek

42 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan'ın doğusu, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 11, Ağrı'da 13, Erzurum'da 13, Erzincan'da 19, Tunceli'de 12 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Iğdır'da 34, Erzincan'da 32, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 24, Tunceli'de 31 derece olacak.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de 6,7, en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 36,4 derece oldu. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:28 Kaynak: İHA
Kars, Erzurum, Ardahan, Erzincan, Güncel
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