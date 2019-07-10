Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek
32 dakika önce
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:14 Kaynak: İHA
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum
'da 12, Kars
'ta 10, Ağrı
'da 12, Ardahan
'da 8, Erzincan
'da 17, Iğdır
'da 20 ve Tunceli
'de 14 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 33, Iğdır'da 32, Ağrı'da 29, Erzurum'da 28, Kars'ta 26, Ardahan'da 23 derece, Tunceli'de 30 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN
Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı Alman uzmanlardan, İstanbul'da "büyük deprem" uyarısı Apollo 11 bundan 50 yıl önce Ay'da ne arıyordu?