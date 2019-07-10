Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek
Son Dakika Güncel Haber

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek

32 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek, System.String[]
Erzincan, Erzurum, Güncel
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum'da 12, Kars'ta 10, Ağrı'da 12, Ardahan'da 8, Erzincan'da 17, Iğdır'da 20 ve Tunceli'de 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 33, Iğdır'da 32, Ağrı'da 29, Erzurum'da 28, Kars'ta 26, Ardahan'da 23 derece, Tunceli'de 30 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı Alman uzmanlardan, İstanbul'da "büyük deprem" uyarısı Apollo 11 bundan 50 yıl önce Ay'da ne arıyordu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 09:47:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]