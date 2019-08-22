Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek
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Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek

17 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Kars ve Ağrı'da 12, Ardahan'da 10, Erzincan'da 16, Tunceli'de 14 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.


Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Erzincan ve Erzurum'da 31, Iğdır'da 36, Tunceli'de 33 ve Ağrı'da 33, Kars'ta 30 ve Ardahan'da 29 derece olacak. - ERZİNCAN

Erzincan, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:33 Kaynak: İHA
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