Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek
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Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek

37 dakika önce

Yağmur yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek, System.String[]

Yağmur yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor


İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 8, Kars'ta 7, Ağrı'da 10, Iğdır'da 14, Erzincan'da 16, Ardahan'da 5 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum ve Kars'ta 24, Ağrı'da 26, Iğdır'da ve Erzincan'da 30, Ardahan'da 22 derece olacak.


Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle 3,3 en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık 29,9 derece oldu. - ERZİNCAN

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Ardahan, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
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