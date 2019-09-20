Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek

Yağmur yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık zaman zaman parçalı bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.



İl il sıcaklıklar;



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 7, Kars'ta 2, Ağrı'da 5, Iğdır'da 12, Erzincan'da 11, Ardahan'da 3 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum 24, Kars 26, Ağrı'da 28, Iğdır 32, Erzincan'da 30, Ardahan'da 24 derece olacak.



Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle eksi 1,1 en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık 32,7 derece oldu. - ERZİNCAN