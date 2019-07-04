Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
Son Dakika Güncel Haber

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

53 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sıcaklığın mevsim normalleri civanında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 6, Erzincan'da 16, Erzurum ve Ağrı'da 12, Tunceli'de 13 ve Iğdır'da 19 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 33, Ardahan'da 25, Erzurum'da 27, Kars'ta 27, Ağrı'da 29, Tunceli'de 30, Iğdır'da 34 derece. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:37 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu! 19 gün sonra acı haberi geldi Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti Merkez Bankası, Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının kritik ismi yıllar sonra konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 10:31:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]