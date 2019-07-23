Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, Ardahan çevresi yer yer çok bulutlu, Ardahan'ın kuzey kesimleri öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.



Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esmesi bekleniyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 14, Ağrı'da 16, Iğdır'da 24, Erzincan'da 17, Tunceli'de 18 derece.



Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 33, Ardahan'da 27, Erzurum ve Kars'ta 32, Ağrı'da 37, Tunceli'de 34, Iğdır'da 37 derece. - ERZİNCAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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