Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
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Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

8 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zamanla orta kuvvette, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli rüzgar(40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 14, Kars ve Ağrı'da 17, Erzurum'da 16, Erzincan'da 24, Tunceli'de 23 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 38, Tunceli'de 35, Ağrı'da 34, Erzincan'da 36, Kars'ta 33, Erzurum'da 31, Ardahan'da 32 derece olacak. - ERZİNCAN
Erzincan, Erzurum, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
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