Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
Son Dakika Güncel Haber

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

24 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 1, Ağrı'da 4, Erzurum'da 5, Erzincan'da 8, Iğdır'da 9 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 30, Erzincan'da 28, Ağrı'da 25, Erzurum ve Kars'ta 23, Ardahan'da 21 derece olacak.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de eksi 4,6 derece, bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzincan Kemaliye'de 29,3 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Katil devlet" sözleri sonrası Nagehan Alçı'ya suç duyurusu!
Ahmet Hakan canlı yayında CHP'li vekile sinirlendi: Bana ne sizin ittifakınızdan İBB, sorunu 2 şoföre bağlamıştı ama metrobüs sıkıntısı devam ediyor Son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 20 şüheli hakkında gözaltı kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 09:49:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]