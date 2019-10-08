Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
Son Dakika Güncel Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 3, Ağrı'da 5, Ardahan'da 8, Erzurum'da 9, Iğdır'da 10, Erzincan'da 13 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 25, Ağrı'da 23, Erzurum ve Ardahan'da 21, Kars'ta 22 derece olacak.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ağrı Doğubayazıt'ta 2,3 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık'ta 27,9 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Iğdır, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:46 Kaynak: İHA
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