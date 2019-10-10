Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
Son Dakika Güncel Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

57 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 1, Kars'ta 3, Ağrı'da 5, Erzurum'da 6, Erzincan ve Iğdır'da 10 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 29, Ağrı'da 25, Erzurum ve Ardahan'da 22, Kars'ta 23 derece olacak.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de eksi 2,8 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır Aralık'ta 29,1 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:24 Kaynak: İHA
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