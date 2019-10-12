Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
Son Dakika Güncel Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

33 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu öğle saatlerinden itibaren Ağrı'nın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ağrı ve Ardahan'da 7, Erzurum'da 8, Erzincan'da 9, Iğdır'da 11 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 24, Erzincan'da 23, Ağrı'da 21, Erzurum'da 19, Ardahan'da 14, Kars'ta 18 derece olacak.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de 3,6 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık'ta 29,4 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
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