Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
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Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmede, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sıcak hava uyarısında bulunularak, " Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kars ve Ağrı çevrelerinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi. Bölge illerinde gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise şöyle tahmin ediliyor: Erzincan 32, Tunceli ve Iğdır 31, Erzurum ve Ağrı 26, Kars 25 ve Ardahan 24 derece. Öte yandan bölge dün en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde 0,7 derece, ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 34,9 derece kaydedildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:15 Kaynak: İHA
Erzurum, Erzincan, Güncel
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