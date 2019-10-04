Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Son Dakika Güncel Haber

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

3 saat önce

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, System.String[]

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 6, Kars ve Ağrı'da 5, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de 13, Ardahan'da 2 derece.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Iğdır'da 28, Ağrı'da 25, Erzincan'da 29, Tunceli'de 27, Kars'ta 22, Ardahan'da 20, Erzurum'da 23 derece olacak. - ERZİNCAN

Erzincan, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! Tüm bölgeleri etkileyecek
Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili MHP'li Yalçın'dan açıklama: Gelecek hafta mesaisine başlayacak Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika, kentte gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:23:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]