Son Dakika Haberleri: Doğu'da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü
Son Dakika Güncel Doğu'da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü

Doğu'da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Doğu'da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde don, yer yer sis ve pus etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars'ta 9, Erzurum'da 8, Ağrı'da 5, Erzincan'da 3, Iğdır'da 1 ve Tunceli'de sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 16, Iğdır'da 15, Erzincan'da 10, Ağrı, Erzurum ve Kars'ta 9, Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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