Doğu'da hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

Ağrı
Hayvan Borsasından görüntüler
Pazarda kurban alış verişi yoğunluğu
Besicilerle vatandaşlar arasında geçen kıran kırana pazarlıklar
Mahmut Taşdemir ile röportaj
Yusuf Karaoğlan
ile röportaj Aydın
Akkılıç ile röportaj
Çarşı ve pazarda vatandaşların bayram telaşı
Bayram alış verişi yapan vatandaşlar
Bayram şekeri, lokum ve çocuklara kıyafet alınması
Çarşı pazardan renkli görüntüler Orhan Kaya
ile röportaj
Hakan Taşdemir ile röportaj - Ağrı
Ağrı'da ise vatandaşları hayvan pazarlarında kurbanlık, çarşıda ise bayram alışverişi telaşı sardı.
Büyük ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye
'nin 4'üncü büyük ili Ağrı'da hayvan borsası, Kurban Bayramı
öncesinde en hareketli gününü yaşıyor.
İl dışına hayvan sevkiyatının son bulduğu ilde elinde kalan kurbanlıkları satmanın yolunu arayan besicilerle, son gün ucuz kurbanlık bulmayı uman vatandaşlar arasında kıran kırana pazarlıklar yaşanıyor.
Her bütçeye uygun kurbanlıkların bulunduğu hayvan pazarında, besicilerle kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasındaki pazarlıklarda anlaşmazlık olduğunda, çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafların uzlaşmasını sağlıyor.
Daha uygun bir fiyata kurbanlık almak için Ağrı Hayvan Borsası'na gelen vatandaşlardan Mahmut Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda kurbanlık fiyatlarının uygun olduğunu söyledi.
Bütçelerine uygun kurbanlık almak istediklerini, bu yüzden arife gününü beklediklerini dile getiren Taşdemir, "Bugün daha uygun fiyata kurban alacağız. Pazarda güzel hayvanlar var. Arife günüdür ve inşallah biz uygun fiyata kurbanlık alacağız. Ucuza kurbanlık almak için son günü bekledik." dedi.
Arife günü bayram alışverişi yapmak için ilçe ve köylerden il merkezine gelen vatandaşlar da esnafın yüzünü güldürdü.
Bayram telaşı yaşayan vatandaşlar, kentin en işlek yerlerinden eski Van
'da ve Cumhuriyet Caddesi
'ne tezgahlarını kuran esnaftan alışveriş yapıyor.