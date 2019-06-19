Doğu'da ihracat yaklaşık 187 milyon dolara yükseldi
1 saat önce
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine üye firmalarca mayıs ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak 186 milyon 993 bin dolara yükseldi.
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine üye firmalarca mayıs ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak 186 milyon 993 bin dolara yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:13
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