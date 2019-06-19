Doğu'da ihracat yaklaşık 187 milyon dolara yükseldi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine üye firmalarca mayıs ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak 186 milyon 993 bin dolara yükseldi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine üye firmalarca mayıs ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak 186 milyon 993 bin dolara yükseldi.

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