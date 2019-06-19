Son Dakika Haberleri: Doğu'da ihracat yaklaşık 187 milyon dolara yükseldi
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Doğu'da ihracat yaklaşık 187 milyon dolara yükseldi

1 saat önce

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine üye firmalarca mayıs ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak 186 milyon 993 bin dolara yükseldi.

Doğu'da ihracat yaklaşık 187 milyon dolara yükseldi, System.String[]
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine üye firmalarca mayıs ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak 186 milyon 993 bin dolara yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:13 
İhracat, Ekonomi
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