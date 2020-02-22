Doğu'da iki ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Son Dakika
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Doğu'da iki ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

7 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Doğu'da iki ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, çok bulutlu geçecek.

Bölge illerinden Erzincan ve Iğdır'da öğlen saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerin de ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da eksi 31, Kars ve Ardahan'da eksi 2, Erzurum'da eksi 1, Iğdır, Erzincan ve Tunceli'de 3, derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 10, Erzincan'da 9, Tunceli'de 6, Ağrı ve Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Erzurum'da 3 derece olması bekleniyor.


Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı beklendiğini ve başta sürücüler olmak üzere vatandaşların dikkatli olmalarını isteyen meteoroloji yetkilileri, yüksek kar örtüsüne sahip bölgede, eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

Ardahan'da kırağı, Kars'ta sis

Ardahan'da etkili olan soğuk hava dolayısıyla Çıldır ilçesinde ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, vatandaşlar da evlerinin önünde ve binaların çatılarında biriken karları temizledi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Ardahan, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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