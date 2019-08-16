Son Dakika Haberleri: Doğu'da iki ilde kuvvetli rüzgar uyarısı
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Doğu'da iki ilde kuvvetli rüzgar uyarısı

31 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan ve Erzurum'da kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Doğu'da iki ilde kuvvetli rüzgar uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan ve Erzurum'da kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zamanla orta kuvvette, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde ise 40-60 kilometre hızla esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 14, Erzurum'da 16, Kars ve Ağrı'da 17, Iğdır'da 19, Tunceli'de 21 ve Erzincan'da 24 derece olacak.
Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 38, Tunceli'de 37, Erzincan'da 36, Ağrı'da 34, Kars'ta 33, Ardahan'da 32 ve Erzurum'da 31 derece öngörülüyor.
Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Ardahan, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:53 Kaynak: AA
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