ŞANLIURFA - Doğu'da kaçak avcılara geçit verilmiyor - Son Dakika

ŞANLIURFA - Doğu'da kaçak avcılara geçit verilmiyor

04.01.2021 11:07

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğünce 2020'de kaçak avlanan 391 kişiye 1 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğünce 2020'de kaçak avlanan 391 kişiye 1 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge müdürlüklerinin sorumluluk alanındaki Şanlıurfa, Şırnak, Kilis, Adıyaman, Mardin ve Gaziantep'te kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Doğayı ve yaban hayatı koruma konusunda yoğun çaba harcadıklarını belirten Çiçek, bu yıl sorumluluk sahalarında kaçak avlanan 391 kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 1 milyon 500 bin lira idari para cezası kestiklerini ifade etti.

Çiçek, çalışmalarını birçok kurumla koordineli şekilde yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu başarı, arkadaşlarımızın gayreti sonucu elde edildi. İdari para cezalarının her ne kadar caydırıcı olduğunu düşünsek de yeterli olduğunu düşünmemekle birlikte, bu konuda gerekli desteğin halkımız tarafından verildiğinde, ancak bu kaçak avcılığın önüne geçebileceğimize inanıyoruz. Halkımızın ve duyarlı vatandaşlarımızın desteklerini bu konuda her zaman gördük. Bize her konuda, 7 gün 24 saat desteğini veren halkımıza teşekkür ediyoruz."

Bölgenin, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvana ev sahipliği yaptığını aktaran Çiçek, bölge müdürlüklerine bağlı 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndaki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yüzlerce ceylan bulunduğunu kaydetti.

"Ekiplerimiz canı pahasına sahada"

Ceylanları üremeleri için zaman zaman doğaya bıraktıklarını anlatan Çiçek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 16 yıl önce 22 hektarlık alan üzerinde kurulan Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, doğal yaşam alanıyla birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Sahadaki 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonunda da yüzlerce dağ ceylanı doğal alanlarında yaşamlarını sürdürüyor. Ekiplerimiz kaçak avcılıkla büyük mücadele veriyor. Canı pahasına 7 gün 24 saat görevini yapan ekiplerimiz, tehlikelerle karşı karşıya kalmakta. Hemen yakın zamanda ekiplerimize gelen bir ihbarı değerlendirmek üzere sahaya gidildiğinde, 4 kaçak avcının, 3 tane gözümüzden bile sakındığımız ceylanlarımızı öldürdüğünü tespit ettik. Ceylanları öldürenler jandarmanın iş birliğiyle ve çevredeki halkın destekleriyle ekiplerimiz tarafından suç üstü yakalandı. Şahıslara cezai işlem uygulandı. Kaçak avcılara 54 bin lira cezai işlem yapıldı. Fakat bunlar yeterli değil. Şanlıurfa'nın gözbebeği olan bu ceylanları, halkımızın ve kolluk kuvvetlerinin desteğiyle koruyabiliriz. Kaçak avcılıkla mücadelede, ekiplerimiz 7 gün 24 saat, canı pahasına sahada. Bunu yaparken de gözlerini hiçbir şeyden sakınmıyorlar. Halkımızdan desteğini sürdürmesini talep ediyoruz."

Drone ile mücadele edilecek

Bölge müdürü Çiçek, bölgedeki biyolojik zenginliğin belirlenmesinin yanı sıra kaçak avcılıkla mücadelede fotokapanların çok önemli rol aldığını vurguladı.

Sahanın korunmasında fotokapanların kullanılmasının yanı sıra yeni cihazlar da kullanacaklarını aktaran Çiçek, "Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahamız ve 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonumuz, 7 gün 24 saat fotokapanlarla izlenmekte ve civarda yerleştirdiğimiz kameralarla takip edilmekte. Kaçak avcılıkla mücadelemizde fotokapanlarımızın önemi çok büyüktür. Çevrede çeşitli noktalara çok sayıda fotokapan yerleştirmek suretiyle kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bakanlığımız ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün verdiği destekle bu yıl, termal görüşlü, gece görüntü alabilen dronelerle sahamızı koruyacağız. Birçok alanda ve kaçak avcılıkla mücadelede birçok drone alımı yapılacak." diye konuştu.

Urfa'nın ceylanları Cudi Dağı'nı şenlendirdi

Tabiata bugüne kadar yaklaşık bin ceylan bırakıldığını anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Sahamız yeteri kadar dolgunluğa ulaştığında, zaman zaman ceylanlarımızı doğaya salıyoruz. Yaban sahamızda, bu yıl yapılan envanter çalışmasında 389 ceylan tespit edildi. Yetişen bu ceylanlarımız daha sonra buradaki doğal yaşam alanlarına salınmakta. Tabiata bıraktığımız ceylanlar üremeye, çoğalmaya devam ediyorlar. Sahamızda şu an 212 ceylanımız bulunmakta. Eylül ayı içerisinde 50 ceylanımızı Şırnak'taki Cudi Dağı'na saldık. Orada da gözlemlerimiz devam etmekte. Yaptığımız gözlem sonucunda uyum sağladıklarını gördük. Oradaki halkın duyarlılığıyla Cudi Dağı'nda ceylanlarımız geziyor."

ŞANLIURFA - Doğu'da kaçak avcılara geçit verilmiyor
ŞANLIURFA - Doğu'da kaçak avcılara geçit verilmiyor
ŞANLIURFA - Doğu'da kaçak avcılara geçit verilmiyor
ŞANLIURFA - Doğu'da kaçak avcılara geçit verilmiyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Şanlıurfa, Yaban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Doğu'da kaçak avcılara geçit verilmiyor - Son Dakika


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