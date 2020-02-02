Doğu'da kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Doğu'da kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor

6 saat önce

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 2 bin 25 köy yolunun açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.

Doğu'da kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor, System.String[]

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 2 bin 25 köy yolunun açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor. Belediyeler ise merkezdeki karı şehir dışına taşıyor.

Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır ve Muş'ta, 2 bin 25 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yağışın durması ile birlikte harekete geçen Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, yol açma çalışmalarına hız verdi. Belediyeler de kent merkezinde biriken karları iş makineleri ile toplayıp şehir dışına taşıyor. Kapanan köy yolları tek tek ulaşıma açılırken, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda çalışmalarını sürdürüyor.Bu arada kent sakinleri, araçlarını donmaya karşı naylon, branda veya battaniyelerle sarıyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokakta yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı
Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteroloji İstanbul için tarih verip uyardı: Kar yağışı geliyor Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 17:46:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu'da kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]