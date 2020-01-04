Doğu'da kar 532 köy yolunu kapattı (ERZİNCAN EKİYLE) - Son Dakika

Doğu'da kar 532 köy yolunu kapattı

DOĞU Anadolu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Erzincan Erzurum ve Muş 'ta 532 köyün yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde ise ilk kar sevinci yaşandı.

Erzurum'da öğleden sonra başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden kar yağışı sebebiyle 214 köyün merkezle bağlantısı kesildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu kapalı köylerde çalışma başlattı.

OLTU'DA KAR SEVİNCİ

Erzurum'a 116 kilometre uzaklıkta ve 1275 rakımda bulunan Oltu ilçesinde ilk kar sevinci yaşandı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece devam eden kar yağışında dışarı çıkarak yürüyen Oltulular, bu yıl kar yağışının geciktiğini söyledi. Araçlar üzerinde biriken karları toplayarak kartopu oynayan vatandaşlar, "Doğu Anadolu'da yaşıyoruz ama bu yıl kar yağmadı. Kar yağışını öylesine özledik ki sabaha kadar yağsa yürüyeceğiz" dediler.

Kar yağışı Erzincan'da da etkili oldu. Yağış sebebiyle il merkezi ve ilçelere bağlı 242 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. 76 köy yolunun kapalı olduğu Muş'ta ekipler gece başladıkları çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kar yağışı Erzurum ve Ağrı'da devam edecek.