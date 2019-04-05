Doğu'da Kar Antalya'da Yaz...antalya'da Turistler Sahile İndi

Doğu'da kar Antalya'da yaz...Antalya'da turistler sahile indi Nisan ayında dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yazdan kalma günler yaşanıyor ANTALYA - Türkiye'nin Güneydoğu illerinde kar yağışı etkisini sürdürürken turizmin başkenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistler sahillerde denize...

Doğu'da kar Antalya'da yaz...Antalya'da turistler sahile indi

Nisan ayında dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yazdan kalma günler yaşanıyor



ANTALYA - Türkiye'nin Güneydoğu illerinde kar yağışı etkisini sürdürürken turizmin başkenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistler sahillerde denize girip güneşlendi. Hava sıcaklığı kentte 20 dereceye kadar çıkarken, sahilde turistlerin yoğunluğu dikkat çekti.

Antalya'da nisan ayının ilk haftası olmasına karşın 20 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı, yerli ve yabancı turistlerin sahillere akın etmesine neden oldu. Kentte hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçülürken, nem oranı da yüzde 57 olarak belirlendi.

Güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri, yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelerek denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bazıları da gölgelik alanlarda güzel havanın tadını çıkardı. Balık tutkunları ise sahil kenarında balık tutmayı tercih etti.

"Denizi görünce kendisini attı"

Torununu denize getiren bir vatandaş, "Yazdan kalma bir hava var. Sıcaklarda gezdirelim dedik, denizi görünce kendisini attı" diyerek torununun yaşadığı mutluluğu paylaştı.

Denize giren Hilmi Karaca da, "Deniz soğuk ama hava sıcak. D vitamini almak için çok güzel bir hava var. Antalya bu konuda çok güzel bir yer. Buraya gelenlerin bu imkanı değerlendirmesini tavsiye ederim" diye konuştu.

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