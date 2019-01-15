Son Dakika Haberleri: Doğu'da Kar, Buzlanma ve Don Uyarısı

Doğu'da Kar, Buzlanma ve Don Uyarısı

35 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu'da Kar, Buzlanma ve Don Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek.


Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının 1-3 derece artması beklenen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman kuvvetli esecek.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 3, Muş'ta 0, Hakkari ve Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olacak.

Van Gölü'nde hava bulutlu ve kar yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde esecek.


Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:41 Kaynak: AA

Van, Sabah, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı: İstanbul'a Kar Geliyor

Kuşadası Körfezi'nde 8 Saat İçerisinde 13 Deprem Meydana Geldi Son Dakika! İşsizlik Rakamları Açıklandı! Artış Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 10:16:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da Kar, Buzlanma ve Don Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]