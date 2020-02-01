Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı - Son Dakika

Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı

6 saat önce

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 25 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi.

Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı, System.String[]

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 25 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi.

Ocak ayında mevsim normallerinin altında kar yağışı düşen Doğu'da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, gece boyunca etkili oldu. Sabah etkisini kaybeden kar yağışı sonrası bölgede 2 bin 25 köyün yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da 852, Ağrı'da 450, Muş'ta 311, Kars'ta 181, Erzincan'da 171, Iğdır'da ise 60 köye ulaşım sağlanamıyor. Muş kent merkezi ve Ardahan Göle'de kar kalınlığı 59 santimetreye ulaşırken, Kars'ta 46 santimetre olarak ölçüldü. Kar kalınlığı Erzincan'da 45, Ağrı'da 40, Kars'ta 20, Erzurum'da 11, Iğdır'da ise 4 santimetre oldu.

KIZILAY'IN KAR MESAİSİ

Kar ve tipinin etkili olduğu Erzurum- Bayburt karayolunun 82'nci kilometresindeki 2 bin 409 metre rakımlı Kop Dağı geçidi zaman zaman ulaşıma kapandı. Erzurum'dan Bayburt yönüne giden araçlar kontrol noktasında bekletilirken, Kızılay tarafından sürücülere dağıtılmak üzere 200 bardak çorba, içerisinde bisküvi, meyve suyu ve içme suyu olan kumanya paketi ile 20 battaniye gönderildi. Iğdır, Kars, Ağrı'ya ulaşımın sağlandığı Horasan ilçesinde de Kızılay ekipleri kar mesaisi yaptı. Kızılay, Horasan'a 100 bardak çorba, 100 kumanya paketi gönderdi.

OTOBÜS KARA SAPLANDI

Tortum ilçesi yakınlarında İran plakalı yolcu otobüsü, yağış ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kara saplandı. Erzurum- Artvin karayolu çift yönlü trafiğe kapanırken otobüs, bölgeye sevk edilen ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

10 SAAT SONRA HASTAYA ULAŞTILAR

Erzincan'ın Refahiye ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kamberağa Emirdere mezrasında rahatsızlanan ve kanaması olduğu öğrenilen Dursun Ağaç (66) için yakınları 112 Acil'i arayarak ambulans istedi. Yola çıkan ambulans, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hastaya ulaşamayınca, devreye İl Özel İdaresi ekipleri girdi. Yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından ekiplerin ulaştığı Ağaç, ilçe merkezindeki hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışı etkili oluyor
Sokakta yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:25:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]