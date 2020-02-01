Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı (2) - Son Dakika

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Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı (2)
15 dakika önce
Doğubayazıt karayolunun Tendürek Dağı geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:45 Kaynak: DHA
Doğubayazıt karayolunun Tendürek Dağı geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. İran'dan aldığı yükleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerine götürmek üzere yola çıkan TIR şoförleri, Tendürek Dağı geçidinin açılması için parklarda beklemeye başladı. Karayolunun yaklaşık 2 kilometrelik bölümünün kardan kapalı olduğunu belirten sürücüler, dünden beri beklediklerini söyledi.
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