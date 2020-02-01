Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı (2) - Son Dakika

Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı (2)

15 dakika önce

Doğubayazıt karayolunun Tendürek Dağı geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.

Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı (2), System.String[]

Doğubayazıt karayolunun Tendürek Dağı geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. İran'dan aldığı yükleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerine götürmek üzere yola çıkan TIR şoförleri, Tendürek Dağı geçidinin açılması için parklarda beklemeye başladı. Karayolunun yaklaşık 2 kilometrelik bölümünün kardan kapalı olduğunu belirten sürücüler, dünden beri beklediklerini söyledi.


Tendürek Dağı, Doğubeyazıt, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışı etkili oluyor
TSK üniformalarında yeni dönem başladı! Harici kıyafette şapka yerine bere dönemi AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizce konuştuğu video sosyal medyada gündem oldu Vuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 12:01:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]