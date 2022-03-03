Doğu'da kar, tipi, fırtına uyarısı - Son Dakika
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Doğu'da kar, tipi, fırtına uyarısı

03.03.2022 09:02
Doğu'da kar, tipi, fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur yüksek kesimlerinin kar yağışlı, Iğdır çevrelerinde ise yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülecek.

"Fırtına uyarısı"

Bölge genelinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70, yüksek kesimlerde 60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kesimlerde gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

"Kuvvetli yağış uyarısı"

Bölge genelinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

"Çığ uyarısı"

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

"Buzlanma ve don uyarısı"

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

(Emin Ferhat Sevilir-İHA)

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Meteoroloji, Erzurum, Fırtına, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu'da kar, tipi, fırtına uyarısı - Son Dakika


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