Doğu'da Kar ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki 4 il için kar yağışı ve çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yağışların Muş
çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah
ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin edilen bölgede, hava sıcaklıklığının mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgar güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.
Gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van
'da 4, Bitlis
'te 2, Muş 0 ve Hakkari
'de 1 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 8, Bitlis ve Muş'ta 3, Hakkari'de 2 derece olacak. Van Gölü
'nde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
Yağışların Muş ve çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Bölge genelinde çığ tehlikesi bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.