Doğu'da kar ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Çatılarda oluşan buz sarkıtları
Üstü branda ve battaniye ile örtülmüş araçlar
Buzla kaplanan yollar
Soğuktan kirpikleri buz tutan vatandaşın konuşması
Kırağı oluşan alanlar
Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri
Kuşlara yem verilmesi
Ardahan
Ardahan'da da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstünü branda ve battaniye ile örttü.
Kaynak: AA
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