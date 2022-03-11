Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars ve Tunceli'de aralıklarla kar etkili oluyor - Son Dakika
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Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars ve Tunceli'de aralıklarla kar etkili oluyor

11.03.2022 11:06

Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars ve Tunceli'de aralıklarla yağan kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars ve Tunceli'de aralıklarla yağan kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Erzurum'da, aralıklarla kar ve soğuk hava etkisini gösteriyor.

Yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluşan kentte, ağaçlarda, bina ile iş yeri çatılarında ise sarkıtlar oluştu.

Belediye ekipleri kaldırımlarda buz kırma, sokaklarda kar küreme çalışması yaptı. Kentteki bazı cami şadırvanları da soğukların etkisiyle dondu.

Ardahan, Kars ve Erzincan karla kaplandı

Hafta boyunca kar yağışının etkili olduğu Ardahan, Kars ve Erzincan'da ise yol, kaldırım ve park halindeki araçlar beyaza büründü.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı bu kentlerde, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar kalınlığının kent merkezinde 50 santimetreyi geçtiği Kars'ta bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış ilçesinde yaşayan Zeynep Kurtuluş, mart ayında kar yağışının etkisini artırdığını belirterek, "İki gündür çok güzel kar yağıyor. Kar eski kışları aratmıyor." dedi.

Erzincan-Gümüşhane ve Erzincan-Sivas kara yolları, ekiplerin tuzlama ve kar kürüme çalışmaları nedeniyle geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Tunceli'nin ilçelerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığının halen yer yer 1,5 metreyi bulduğu ilçelerde, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Ekipler, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars ve Tunceli'de aralıklarla kar etkili oluyor
Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars ve Tunceli'de aralıklarla kar etkili oluyor
Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars ve Tunceli'de aralıklarla kar etkili oluyor
Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars ve Tunceli'de aralıklarla kar etkili oluyor
Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars ve Tunceli'de aralıklarla kar etkili oluyor
Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars ve Tunceli'de aralıklarla kar etkili oluyor
Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars ve Tunceli'de aralıklarla kar etkili oluyor
Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars ve Tunceli'de aralıklarla kar etkili oluyor

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Kaynak: AA

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